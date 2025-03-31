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Çinli Kurtarma Ekipleri Myanmar'da Depremzedeyi Kurtardı

Çinli Kurtarma Ekipleri Myanmar'da Depremzedeyi Kurtardı
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Myanmar'ın Mandalay kentinde meydana gelen deprem sonrası, Çinli kurtarma ekipleri hamile bir kadını enkazdan kurtardı. Operasyon, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ile Ramunion Kurtarma Ekibi'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

MANDALAY, 31 Mart (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri, depremin vurduğu Myanmar'ın Mandalay kentinde pazartesi günü sabah saatlerinde hamile bir depremzedeyi enkazdan kurtardı.

Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nden Yue Xin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ve sivil kurtarma ekibi Ramunion Kurtarma Ekibi'nin operasyon sırasında birlikte çalıştığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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