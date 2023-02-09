Çinli Kurtarma Ekipleri Hayatta Kalanları Aramaya Devam Ediyor

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Çin'in arama kurtarma ekibi, Türkiye'yi vuran iki depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için Hatay'ın güneyindeki görevine Perşembe günü devam etti.

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in arama kurtarma ekibi, Türkiye'yi vuran iki depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için Hatay'ın güneyindeki görevine Perşembe günü devam etti.

82 kişilik ekip, ikinci görev gününe sabah erken saatlerde, spor kompleksi içinde kurulan çadır kampta başladı. Çalışmalar sırasında ekibe dört arama kurtarma köpeği eşlik etti."

Kamp ateşinin etrafında toplanan ekip üyeleri, Çin'den getirdikleri hazır erişte ve konserve yiyeceklerle kahvaltı yaptı.

Ardından ekipmanları kontrol eden Çinli arama kurtarma görevlileri, ekip lideri ile kısa bir koordinasyon toplantısı yaptı.

Ekip, gruplara bölünerek Perşembe günü iki yerde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için 8.000 kilometrenin üzerinde yol katederek Çarşamba günü bölgeye gelen ekip, derhal görevlerine başladı.

Hatay, çok sayıda binanın yıkılması ve çok sayıda insanın enkaz altında kalmasıyla bölgede depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor.

Bölgede elektrik ve su olmadığı için kurtarma çalışmaları zorlu koşullarda sürüyor. Dondurucu hava koşulları da kurtarma çalışmalarına engel teşkil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)