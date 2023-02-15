Çinli Kurtarma Ekipleri, Hayatta Kalanları Bulabilmek Umuduyla Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyor

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Çin'in arama kurtarma ekibi 8 Şubat'ta Türkiye'ye geldiklerinden bu yana hayat kurtarmak için yorgunluk nedir bilmeden çalışıyor.

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in arama kurtarma ekibi 8 Şubat'ta Türkiye'ye geldiklerinden bu yana hayat kurtarmak için yorgunluk nedir bilmeden çalışıyor. 82 kişilik ekip, Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremden en çok etkilenen bölgede enkazdan 6 kişiyi kurtardı.

Ekip üyeleri, arama kurtarma köpeklerinin ve donanımlı alet ve makinelerin eşliğinde, tonlarca çelik ve betonun altında yaşam belirtisi bulmak için olağanüstü bir özveriyle gece gündüz çalıştı."

Enkaz altındakilerin hayatta kalma şansları azalırken, Çinli ve yabancı kurtarma ekipleri yıkılan binaların altında hayatta kalan daha fazla kişiyi bulabilmek umuduyla enkazlara sesleniyor.

"Sayıyorum. Bir! İki! Üç!"

"Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı?"

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerde en az 35.418 kişi hayatını kaybederken, toplam 105.505 kişi de yaralandı.

8.000'den fazla insan da enkazdan kurtarıldı.

Yaklaşık 13 milyon kişiye ev sahipliği yapan deprem bölgesinde en az 47.000 bina ağır hasar gördü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor. (XHTV)