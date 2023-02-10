Çinli Kurtarma Ekipleri Enkazlar Arasında Yaşam İzi Bulmak İçin Zamana Karşı Yarışıyor
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ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Hatay'da kurdukları çadır kampta Çin bayrağı etrafında toplanan 82 kişilik kurtarma ekibi, Cuma sabahı Çin Ulusal Marşı'nı okudu.
ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:
"Hatay'da kurdukları çadır kampta Çin bayrağı etrafında toplanan 82 kişilik kurtarma ekibi, Cuma sabahı Çin Ulusal Marşı'nı okudu. Ekip, görevlerinin üçüncü gününde enkaz altındaki insanları sağ çıkarmak için var gücüyle çalışmaya artık hazır."
Çinli kurtarma ekibi, Türk kurtarma ekipleriyle birlikte Perşembe günü Hatay'da çöken binaların enkazından üç kadını kurtarmıştı.
Türkiye ve Suriye'yi Pazartesi günü sarsan büyük depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri de Hatay'dı.
Çarşamba günü Türkiye'ye gelen 82 kişilik Çin kurtarma ekibi, enkaz arasında yaşam izi bulmak için zamana karşı yarışıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)