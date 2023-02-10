Çinli Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgelerinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Pazartesi günü ülkeyi sarsan iki büyük depremin ardından, uluslararası arama ve kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye akın etti.

Pazartesi günü ülkeyi sarsan iki büyük depremin ardından, uluslararası arama ve kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye akın etti.

Bu ekiplerden biri de Çin Arama ve Kurtarma Ekibi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Türk kurtarma görevlileriyle birlikte çalışan Çin arama ve kurtarma ekibi, Perşembe günü, yıkılan binaların enkazından üç kadını kurtarmayı başardı. Öte yandan enkazdan iki depremzedenin cansız bedeni de çıkarıldı.

SES 1 (Çince): ZHAO YANG'ın Sesi, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi Kaptan Yardımcısı:

"Türk tarafıyla koordineli bir şekilde çalışarak süreç boyunca profesyonel tavsiyelerde bulunarak teknik ekipman desteği sağladık."

Bu arada Perşembe günü erken saatlerde Türkiye'ye gelen Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin de aralarında bulunduğu Çin'in çeşitli sivil kurtarma ekipleri de Malatya'da mahsur kalan insanları kurtarmak için hızla bölgeye gitti.

Çin'in Zhejiang eyaletinden gelen Ramunion Kurtarma Ekibi'ne bağlı sekiz uzman, kurtarma çalışmaları yürütmek ve depremden zarar görenlere yardım sağlamak için Çarşamba günü Adana'ya ulaştı.

Sabah 9.00 civarı

9 Şubat

SES 2 (Çince): HE JUN, Ramunion Kurtarma Ekibinin Kaptanı:

"Bir adam ve bir erkek çocuğu bulduk. Hastaneye sevk edildiler. Şimdi bir diğer enkaz alanında hayatta kalanları arıyoruz."

Saat 13.30

9 Şubat

Çinli ekip Hatay'ın Belen ilçesinde beş kişilik bir ailenin enkazdan kurtarılmasına yardım ettiler.

Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin son verilerine göre Türkiye ve Suriye'de yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22.000'i geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor.

(XHTV)