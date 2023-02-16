Çinli Kurtarma Ekibinin Tercümanı: Sadece Teknik Bilgilerini Değil, Kalplerini de Bu İşe Verdiler

Arama kurtarma çalışmalarında olağanüstü çaba gösterenler arasında, şimdiye kadar bir hafta içinde altı kişiyi tüm imkansızlıklara meydan okuyarak enkaz altından sağ çıkaran 82 üyeli Çin arama ve kurtarma ekibi de var.

Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen arama kurtarma ekibinden oluşan ortak kurtarma grubu Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Arama kurtarma çalışmalarında olağanüstü çaba gösterenler arasında, şimdiye kadar bir hafta içinde altı kişiyi tüm imkansızlıklara meydan okuyarak enkaz altından sağ çıkaran 82 üyeli Çin arama ve kurtarma ekibi de var.

ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Geçen hafta Türkiye ile Suriye'yi vuran ve yaklaşık 40.000 kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına ve sayısız insanın enkaz altında kalmasına neden olan büyük depremlerin ardından uluslararası kurtarma ekipleri bölgeye akın etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na göre şu anda 80'den fazla ülkeden yabancı uyruklu 9.000'den fazla kişi depremin vurduğu bölgede arama kurtarma operasyonları yürütüyor ve insani yardım sağlıyor.

Arama kurtarma çalışmalarında olağanüstü çaba gösterenler arasında, şimdiye kadar bir hafta içinde altı kişiyi tüm imkansızlıklara meydan okuyarak enkaz altından sağ çıkaran 82 üyeli Çinli arama ve kurtarma ekibi de var.

Hatay'ın Antakya ilçesinde görev yapan ekip üyelerinden Zhao Yang, "Yurt içi ve yurt dışında arama kurtarma çalışması yapmak arasında bazı farklılıklar var" dedi.

"Öncelikle, yerel makamlardan, durumun kapsamlı bir anlatımına ihtiyacımız var" diyen Zhao, "İkinci olarak, yerel acil müdahale ekipleriyle çalışmalı ve dil engelini nasıl aşacağımızı bulmalıyız" diye konuştu.

Zhao, son olarak da, "deprem arama ve kurtarma görevleri için yerel kurumlarla koordine edilmesi gereken çok sayıda kaynak gerekir" diye ekledi.

Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan sağ çıkarılan depremzedeyi taşıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Air China charter uçuşuyla 8.000 kilometreden fazla yol kat ederek Türkiye'nin güneyine gelen ekip, dört kurtarma köpeği ile enkazda sağ kalanları araştıran yaşam dedektörleri de dahil olmak üzere kurtarma, iletişim ve tıbbi amaçlı 20 tondan fazla ekipmanla birlikte geçen Çarşamba sabahı ülkeye ulaşmıştı.

Zhao, "Arama ve kurtarma ekipleri yabancı bir ülkede bir görevdeyken, zorlu yerel koşullara uyum sağlamak, farklı dilleri konuşan yerel personelle iletişim kurmak ve araç ve ekipmanı güvence altına almak gibi zorluklarla karşılaşıyorlar" dedi ve "yerel gönüllülerin önemli yardım sağladığını" kaydetti.

İstanbul'da öğrencilik yapan gönüllü Emir Kaan Karaman, AFAD tarafından Çin ekibine tercüman olarak atandı.

"Bir Türk'ten beklenecek özveriyi gösterdiler, sanki kendi aileleri [enkazın altında] kalmış da onları arıyor gibiydiler" diyen Karaman, "Sadece teknik bilgilerini değil, kalplerini de bu işe verdiler" ifadelerini kullandı.