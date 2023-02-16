Çinli Kurtarma Ekibi Türkiye'den Ayrılmadan Önce Yardım Malzemelerini Afad'a Teslim Etti

ANONS (İngilizce): ZEYNEP CERMEN, Xinhua Türkiye muhabiri:

"Çin'den gelen arama kurtarma ekibi, deprem bölgesindeki görevini Perşembe günü tamamladı. 82 kişilik ekip yola çıkmadan önce, depremzedeler için getirdikleri yardım malzemelerini Türk yetkililere teslim etti.

Yardım malzemeleri arasında gıda maddeleri, su, hijyen malzemeleri, giysiler, battaniyeler ve 12 büyük çadır bulunuyor.

Kurtarma ekibinin, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki geçici kampında küçük bir devir teslim töreni düzenlendi. Çinli ekip lideri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine malzemeler hakkında detaylı bilgi verdi. Çinli ve Türk taraflar daha sonra gerekli belgeleri imzalayarak el sıkıştı.

AFAD görevlisi, 'Çinli ekip çok uzaklardan geldi ve bize yardım etti. Acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Çin'in arama ve kurtarma ekibi, dört kurtarma köpeği ve enkazda sağ kalanları araştırmak için kullanılan yaşam dedektörleri de dahil olmak üzere 20 tondan fazla kurtarma, iletişim ve tıbbi ekipmanla 8 Şubat'ta Türkiye'ye gelmişti.

Ekip, bir hafta içinde 6 kişiyi enkaz altından kurtardı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay/İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)