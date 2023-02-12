Çinli Kurtarma Ekibi Hatay'da Enkaz Arasında Yaşam İzi Aramayı Sürdürüyor Güncel Haberler ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Hatay'daki Çinli arama kurtarma ekibi, hayatta kalanları bulabilmek umuduyla çöken binaların enkazını kazmaya devam ediyor. ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri: " Hatay'daki Çinli arama kurtarma ekibi, hayatta kalanları bulabilmek umuduyla çöken binaların enkazını kazmaya devam ediyor. 82 kişilik ekip, harap durumdaki Antakya ilçesinde bina yıkıntıları altında mahsur kalan toplam 4 kişiyi kurtardı. Ekip, çoğu binanın yıkıldığı ilçede harap durumdaki 49 bina üzerinde çalışma yaptı. Enkaz altında mahsur kalan çok sayıda insan bulunuyor." 82 kişilik Çinli kurtarma ekibi, ülkedeki deprem yardım çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelmişti. Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri ve Çinli diğer sivil yardım ekipleri de uluslararası kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'de bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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