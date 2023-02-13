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Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

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Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri harap haldeki Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazlar arasında yaşam izi bulmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını SürdürüyorÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma operasyonu yürütüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri harap haldeki Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazlar arasında yaşam izi bulmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.

Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını SürdürüyorÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma operasyonu yürütüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını SürdürüyorÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma operasyonu yürütüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını SürdürüyorÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma operasyonu yürütüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Antakya Hatay Güncel Haberler

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