Çinli Kurtarma Ekibi Antakya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor
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ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri harap haldeki Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazlar arasında yaşam izi bulmak için faaliyetlerini sürdürüyor.
ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri harap haldeki Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazlar arasında yaşam izi bulmak için faaliyetlerini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel