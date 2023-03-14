Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Kung Fu Ustası Nunçaku Becerilerinde Yeni Dünya Rekoru Kırdı

Güncel Haberler

Çinli dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Beijing'deki Çin Seddi üzerinde "Bir dakika içinde en fazla nunçaku ters omuz geçişi" rekorunu 154'e çıkararak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Çinli dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Beijing'deki Çin Seddi üzerinde "Bir dakika içinde en fazla nunçaku ters omuz geçişi" rekorunu 154'e çıkararak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Yine Xie tarafından kırılan bir önceki rekor 150'ydi. Xie bu rekoru 17 Kasım 2022'de Shanghai'da elde etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Seddi Shanghai Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title