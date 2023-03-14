Çinli Kung Fu Ustası Nunçaku Becerilerinde Yeni Dünya Rekoru Kırdı

Çinli dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Beijing'deki Çin Seddi üzerinde "Bir dakika içinde en fazla nunçaku ters omuz geçişi" rekorunu 154'e çıkararak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Çinli dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Beijing'deki Çin Seddi üzerinde "Bir dakika içinde en fazla nunçaku ters omuz geçişi" rekorunu 154'e çıkararak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Yine Xie tarafından kırılan bir önceki rekor 150'ydi. Xie bu rekoru 17 Kasım 2022'de Shanghai'da elde etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)