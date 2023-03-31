Çinli Köylülerden Oluşan Gönüllü Ekibi Çin Seddi'nin Bakımını Sağlıyor

Havadan çekilmiş fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyünde devriye gezen Çin Seddi koruma ekibi görülüyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

TANGSHAN, 31 Mart (Xinhua) -- Hongshankou Çin Seddi, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Hongshankou köyünde yer alıyor.

Chai Jizhi isimli yerel bir köylü 2019 yılında, Çin Seddi'ni daha iyi korumak ve Çin Seddi kültürünü aktarmak amacıyla bir Çin Seddi koruma ekibi kurmaya başladı.

Ekip, o zamandan bu yana düzenli olarak Çin Seddi'nde devriye gezme, temizlik ve onarım gibi bakım çalışmaları yürütüyor.

Yerel yetkililer tarafından desteklenen Çin Seddi koruma ekibi, başlangıçta birkaç üyeye sahipken şu anda 80'den fazla üyeye ulaştı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde dağılmış bir tuğlayı taşıyan Chai Jizhi, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde temizlik çalışması yürüten Çin Seddi koruma ekibi üyeleri, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde temizlik çalışması yürüten Chai Jizhi (önde) ile Çin Seddi koruma ekibinin diğer üyeleri, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde ince dalları temizleyen Chai Jizhi ile Çin Seddi koruma ekibinin diğer üyeleri, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Havadan çekilmiş fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde temizlik çalışması yürüten Çin Seddi koruma ekibi üyeleri görülüyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua şehrine bağlı Hongshankou köyündeki Hongshankou Çin Seddi'nde devriye gezen Chai Jizhi, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)