Çinli Kbvıp, Macaristan'da AB'nin İlk Pbcd Sektör İttifakını Kurdu

BUDAPEŞTE, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Kuaibu Yeni Enerji Teknolojisi (KBVIP), Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avrupa Birliği'nin (AB) ilk PBCD (fotovoltaik, batarya depolama güç istasyonu, yüksek güçlü şarj ve batarya teşhisi) sektör ittifakını kurdu.

Macaristan'a PBCD ile entegre bir akıllı güç istasyonu çözümü getiren ilk Çinli yüksek teknoloji kuruluşu olarak, Macaristan PBCD Endüstri İttifakı'nın oluşturulması, Macaristan'ın AB içinde bir PBCD ağı kurulmasında liderliği üstlendiği anlamına geliyor.

KBVIP'in Macaristan temsilcisi Liu Zekun, ittifakın yeşil enerji endüstrisi politikalarını ve standartlarını teşvik etmeye bağlı olacağını ve Çin-AB elektrifikasyon işbirliğini pekiştirmede önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Endüstri ittifakının lansman töreninde KBVIP, yeni nesil elektrikli araç süper şarj ağı ve sıfır karbonlu park hizmetleri için bir çözüm olan PBCD için "Sunnic" akıllı mikro şebeke sistemini de piyasaya sundu.

KBVIP, Macaristan'daki ilk denizaşırı PBCD projesinin lansmanı münasebetiyle, 5 Ekim'de Budapeşte'de Intretech Macaristan ile ilk PBCD pilot proje anlaşmasını imzalamıştı.