Çinli Kamyon Üreticisi Faw Jiefang Tam Üretime Başladı Güncel Haberler CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang, Bahar Festivali tatili sonrası tam kapasite üretime başladı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan FAW Jiefang şirketinin otoparkında teslime hazır araçlar görülüyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang, Bahar Festivali tatili sonrası tam kapasite üretime başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki FAW Jiefang'ın otoparkında teslim edilecek aracı kontrol eden bir işçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) 0 Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki akıllı fabrikada FAW Jiefang J7 kamyonlarının imalatında çalışan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua) 1 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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