Çinli Kadınlar Depremlerden Etkilenen Türkiye İçin Seferber Oldular

Çinli kurtarma görevlileri, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından hayatta kalanları bulmak için gece gündüz demeden çalışırken Çin'in Guizhou eyaletindeki bir kadın onlara uzaktan yardımcı olmak için büyük gayret gösterdi.

Çinli kurtarma görevlileri, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından hayatta kalanları bulmak için gece gündüz demeden çalışırken Çin'in Guizhou eyaletindeki bir kadın onlara uzaktan yardımcı olmak için büyük gayret gösterdi.

Guo Guoying, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki bir dil eğitim merkezinin başkanlığını yapıyor.

Guo, ağırlıklı olarak WeChat grup sohbetleri aracılığıyla Türkiye'de çalışan Çinli kurtarma görevlileri için 100'den fazla tercüman organize etti.

SES 1 (Çince): GUO GUOYİNG, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki bir dil eğitim merkezinin başkanı:

"Başlangıçta grup sohbetinde sadece üç-dört kişi vardı ama zamanla 100'den fazla kişi katıldı. Şimdi grubun 116 üyesi var."

Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki dil gönüllülerinden biri olan Zhang Huiying, sahadaki gönüllü çalışmaları organize etme konusunda Guo'ya yardımcı oldu.

SES 2 (Çince): ZHANG HUİYİNG, Türkiye'de görev yapan Çinli dil destek gönüllüsü:

"Burada hiç tuvalet yok... ve üç gecedir uyumadım."

Guo Çin'de gönüllülerin toplanması ve organize edilmesinden sorumlu iken Türkçe bilen Zhang, yeni gelenler için oryantasyon, yerel cep telefonu hatlarına başvuru ve depremle ilgili son haberler hakkında bilgilendirme gibi konuları koordine etti.

İki kadın birlikte çalışarak günün 24 saati dil hizmeti sağlanmasını ve kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)