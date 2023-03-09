Çinli Kadın Ürettiği Acı Sosları 130 Ülkeye İhraç Ediyor

Çin'in önde gelen acı sos üreticilerinden olan Lao Gan Ma, yurtdışında yaşayan birçok Çinlinin vazgeçilmezidir.

Çin'in önde gelen acı sos üreticilerinden olan Lao Gan Ma, yurtdışında yaşayan birçok Çinlinin vazgeçilmezidir.

Ancak Lao Gan Ma'nın, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki bir köylü kadın tarafından yaratıldığını hayal etmek pek kolay değil.

Lao Gan Ma'nın kurucusu Tao Huabi, 1996 yılında kendi takma adı olan "Lao Gan Ma" adıyla bir fabrika kurdu ve acı sos üretiminde uzmanlaştı.

SES 1 (Çince): TAO HUABİ, Lao Gan Ma'nın Kurucusu:

"İster acı biber ister çeşni satın ya da bir restoran işletin fark etmez, gerçekçi olmalısınız. Piyasayı kazanmak için birincil öncelik kalitedir."

Son 27 yılda Lao Gan Ma, Çin'de yıllık milyarlarca yuanlık (yüz milyonlarca ABD doları) satışa sahip en büyük acı sos üretim işletmelerinden biri haline geldi. Şirket; Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Afrika dahil 130 ülke ve bölgeye ihracat yapıyor.

SES 2 (Çince): Lİ XİN, Lao Gan Ma Genel Müdür Yardımcısı:

"Her zaman kaliteyi ön planda tutuyoruz ve acı biberler ile soya fasulyelerini özenle seçiyoruz. Lezzeti piyasaya daha çekici hale getirmek için ülkenin her yerinden acı biber satın alıyoruz."

Yağda kavrulmuş acı biber, baharatlı acı biber gevreği ve hot pot yemeği çeşnileri dahil 21 türde acı sos üreten şirket, 200.000'den fazla kırsal hanenin gelirlerini artırmasına yardımcı oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.

(XHTV)