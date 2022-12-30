Çinli Kadın Futbol Takımı Ücra Bölgelerdeki Kız Çocuklarının Hayallerinin Peşinden Gitmesine Yardımcı Oluyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bir ilkokulda, Çin ulusal kadın futbol takımı ile Çin'in önde gelen dijital ödeme platformlarından Alipay'in birlikte bağışladığı bir futbol sahası kullanıma açıldı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bir ilkokulda, Çin ulusal kadın futbol takımı ile Çin'in önde gelen dijital ödeme platformlarından Alipay'in birlikte bağışladığı bir futbol sahası kullanıma açıldı.

Ücra konumundan dolayı Liangshan Yi Özerk İli'ndeki Wawu İlköğretim Okulu, daha önce standart bir futbol sahasına sahip değildi. Öğrenciler çamurlu sahada antrenman yapmak zorunda kalıyordu. Ancak bu durum onların bu spora tutkularını azaltmadı.

Okulun kız futbol takımında halen 38 oyuncu bulunuyor. Kızlar günde üç veya dört kez antrenman yapıyorlar.

Daha fazla kız çocuğunun rüyalarının peşinden gitmesine yardım etmeyi amaçlayan saha, Çin'de türünün ikinci örneği.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liangshan'dan bildiriyor.(XHTV)