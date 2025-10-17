Çinli İşletmelerin İnovasyon Yatırımları Artıyor

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çinli işletmeler inovasyona yönelik yatırımlarını istikrarlı biçimde artırırken, kaliteli yeni üretim güçlerinin gelişimi 2025'in ilk üç çeyreğinde ivme kazandı.

Çin Devlet Vergi İdaresi'nin cuma günü yayımladığı katma değer vergisi fatura verilerine göre fikri mülkiyet haklarının yoğun olduğu sektörlerin satış gelirleri yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Aynı dönemde yüksek teknoloji sektörünün satış gelirleri yüzde 15,2, ekipman imalat sektörünün gelirleriyse yüzde 9 yükseldi.

Çin'in "Yapay Zeka Artı" girişiminin hız kazanmasıyla birlikte entegre devre üretiminde satış gelirleri yüzde 17, robot üretiminde yüzde 21,7 ve insansız hava aracı üretiminde yüzde 69,8 artış gösterdi.

Kaliteli yeni üretici güçleri teşvik etmede önemli bir güç olarak öne çıkan olağanüstü uzmanlaşmış, yüksek teknolojili küçük ve orta ölçekli firmalar olan "küçük dev" işletmeler bu dönemde güçlü bir büyüme sergiledi.

2025'in ilk üç çeyreğinde "küçük dev" işletmelerin satış gelirleri geçen yıla göre yüzde 8,2 arttı. Bu oran, 2024'ün aynı dönemine kıyasla 4,1 yüzde puanlık bir artışa işaret ediyor.