Haberler

Çinli İşletmelerin İnovasyon Yatırımları Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk üç çeyreğinde, Çinli işletmelerin inovasyona yönelik yatırımları artarken, yüksek teknoloji sektörleri ve 'küçük dev' işletmelerin satış gelirlerinde önemli artışlar kaydedildi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çinli işletmeler inovasyona yönelik yatırımlarını istikrarlı biçimde artırırken, kaliteli yeni üretim güçlerinin gelişimi 2025'in ilk üç çeyreğinde ivme kazandı.

Çin Devlet Vergi İdaresi'nin cuma günü yayımladığı katma değer vergisi fatura verilerine göre fikri mülkiyet haklarının yoğun olduğu sektörlerin satış gelirleri yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Aynı dönemde yüksek teknoloji sektörünün satış gelirleri yüzde 15,2, ekipman imalat sektörünün gelirleriyse yüzde 9 yükseldi.

Çin'in "Yapay Zeka Artı" girişiminin hız kazanmasıyla birlikte entegre devre üretiminde satış gelirleri yüzde 17, robot üretiminde yüzde 21,7 ve insansız hava aracı üretiminde yüzde 69,8 artış gösterdi.

Kaliteli yeni üretici güçleri teşvik etmede önemli bir güç olarak öne çıkan olağanüstü uzmanlaşmış, yüksek teknolojili küçük ve orta ölçekli firmalar olan "küçük dev" işletmeler bu dönemde güçlü bir büyüme sergiledi.

2025'in ilk üç çeyreğinde "küçük dev" işletmelerin satış gelirleri geçen yıla göre yüzde 8,2 arttı. Bu oran, 2024'ün aynı dönemine kıyasla 4,1 yüzde puanlık bir artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.