Çinli İşletmeler Dış Ticaret Siparişlerinde Artış Kaydetti

Çin'in dış ticaret işletmeleri, yeni Kovid-19 müdahale önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle 2023'ün ilk günlerinde siparişlerde artış gördü.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Alxa League'deki bir endüstriyel parkta şirketler, üretimi artırmak ve denizaşırı pazarlardan gelen artan talebi karşılamak için harekete geçiyor.

SES 1 (Çince): WU MAOFA, Bir ilaç şirketinin genel müdür yardımcısı:

"Şirketimiz tam kapasite ile çalışıyor. Pazardaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde, ürünlerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için siparişleri yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Yatırımı, inovasyon kapasitelerini artırmaya ve yüksek kaliteli gelişme sağlamak için çabalamaya devam edeceğiz."

SES 2 (Çince): ZHOU SONG, Bir gübre şirketinin genel müdür yardımcısı:

"2023 yılında 50.000 tonluk yeni glufosinat-amonyum projesini devreye alacağız. Yeni proje ile satışların bu yıl için 8 ila 10 milyar yuana (yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyar ABD doları) ulaşacağı tahmin ediliyor. Metiyonin projesi, 2023'te bizim için bir başka odak noktası. Planlama kısmı üzerinde çalışıyoruz ve projenin açılışının planlandığı gibi bu yıl içinde yapabileceğini umuyoruz."

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Rizhao Limanı'nda, kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme kaydetti.

SES 3 (Çince): HU JİLONG, Rizhao Limanı'ndaki bir konteyner otomasyonu operasyon merkezinin müdür yardımcısı:

"Bahar Festivali döneminde limandaki konteyner hacmi bir önceki yıla göre yüzde 8,75, dış ticaret sevkiyatlarının oranı ise yüzde 7,99 arttı. Otomasyonlu terminaller tam kapasite çalıştı. İnsansız kamyonlarla işlem gören konteynerler geçen yıla göre yüzde 79 arttı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)