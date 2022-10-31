Çinli Isıtma Cihazı Üreticilerinin, Avrupa'dan Gelen Siparişleri Arttı

Avrupa'daki evlerin soğuk bir kışa hazırlanması, Çin yapımı elektrikli battaniyeler, elektrikli ısıtıcılar ve diğer ısıtma cihazlarının Avrupa pazarından gelen siparişlerini bu yıl hızla artırdı.

Avrupa'daki evlerin soğuk bir kışa hazırlanması, Çin yapımı elektrikli battaniyeler, elektrikli ısıtıcılar ve diğer ısıtma cihazlarının Avrupa pazarından gelen siparişlerini bu yıl hızla artırdı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xinle şehrinde bulunan elektrikli battaniye üreticileri, artan denizaşırı talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

SES 1 (Çince): WANG FENG, Shijiazhuang'daki Wangfeng Teknoloji Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Geçen yıl, denizaşırı siparişlerimizin toplam değeri yaklaşık 15 ila 16 milyon yuan (yaklaşık 2,07 ila 2,21 milyon ABD doları) idi ve bu yıl bu rakam 18 ila 19 milyon yuana (yaklaşık 2,48 ila 2,62 milyon ABD doları) ulaştı. Daha önceki yıllarda ihracat ürünlerimiz Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında teslim edilirdi. Ancak bu yıl Ekim ayında yine ek siparişler aldık. Bu yıl Avrupa'dan artan bir talep var."

SES 2 (Çince): CHEN LİLİ, Shijiazhuang'daki Beijiren Elektrikli Aletler Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Ana pazarımız, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya, Çekya, Danimarka, İsveç, Norveç ve benzeri ülkeler dahil olmak üzere Avrupa'dır. Bu yılın ilk dokuz ayında, özellikle Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'dan denizaşırı siparişlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla arttı.

Yurtdışı pazarımızı genişletmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çaba sarf ettik. Daha fazla tesis inşa ettik, gelişmiş ekipman satın aldık, satış ve yönetim gruplarımızın yanı sıra atölye personelimizi ve değerlendirme ekibimizi genişlettik. Ayrıca, ürünlerin geliştirilmesine daha fazla yatırım yaptık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)