Çinli Honor, Magicos 7.0'ı Piyasaya Sürdü Güncel Haberler SHENZHEN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Honor MagicOS 7.0 işletim sisteminin lansman töreninden bir sahne görülüyor, 22 Kasım 2022. SHENZHEN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Honor MagicOS 7.0 işletim sisteminin lansman töreninden bir sahne görülüyor, 22 Kasım 2022. Çin'in önde gelen akıllı cihaz üreticisi Honor, Salı günü gelecekte HarmonyOS ve iOS ile uyumlu olabilecek MagicOS 7.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Öğretmenler Günü Guangdong Güncel Haberler

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