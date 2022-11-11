Çinli Hazır Giyim Üreticisi Bangladeş'te Ödül Kazandı

DAKKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'teki Çinli bir hazır giyim üreticisi, yeşil sanayi birimleri kurarak ve on binlerce kişiye istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkılarından dolayı 2022 Mükemmellik Takdir Ödülü'nü kazandı.

DAKKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'teki Çinli bir hazır giyim üreticisi, yeşil sanayi birimleri kurarak ve on binlerce kişiye istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkılarından dolayı 2022 Mükemmellik Takdir Ödülü'nü kazandı.

Bangladeş polisinin sanayi bölgelerinde güvenliği sağlamaktan sorumlu özel bir birimi olan Sanayi Polisi, Çinli LDC grubunu, binlerce aday şirket arasından üç yerel markayla birlikte 2022 Mükemmellik Takdir Ödülü'ne layık gördü.

Buna ek olarak, Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Md Mahabubor Rahman, Sanayi Polisi'nin 12. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Perşembe günü başkent Dakka'da düzenlenen bir törenle ödülü LDC Grubu'nun temsilcisine verdi.