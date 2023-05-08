Çinli Gönüllüler Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor

Burak AkıncıKAHRAMANMARAŞ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çinli gönüllüler, Türkiye'de Şubat ayında yaşanan büyük depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedelere moral vermeye devam ediyor.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'taki Çin çadır kentinin önünde poz veren çocuklar görülüyor, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)

Burak Akıncı

KAHRAMANMARAŞ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çinli gönüllüler, Türkiye'de Şubat ayında yaşanan büyük depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedelere moral vermeye devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem ve artçı şoklarla çok geniş bir coğrafyadaki evler yıkıldı ve yaklaşık 51.000 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ardından Türkiye-Çin Özel Ticaret Odası, Çin Yardım Federasyonu'ndan ve yakınlardaki Melikgazi ilçesinin yetkililerinden aldığı destekle, Kahramanmaraş'ta yerlerinden olmuş vatandaşlar için bir çadır kent kurmak üzere kaynaklarını seferber etti.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'taki Çin çadır kentinde çalışan kişiler görülüyor, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)

Çin'den gelen yardımlar, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan en kötü afetten psikolojik olarak etkilenen çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerine moral veriyor.

Xinhua'ya konuşan 13 yaşındaki depremzede Emir Çamkömürü, "Çinli gönüllülerin düzenlediği çeşitli etkinliklerde harika zaman geçiriyoruz. Mesela, onlarla futbol maçları seyrettik ve çok eğlendik. Çince de öğrendik ve oyunlar oynadık" dedi.

16 yaşındaki Yusuf Eren Çay, yerel halka desteklerinden dolayı Çin'e "gönülden" teşekkür etti.

Çay, "Depremden sonra ailemle birlikte Çin çadır kentindeki bu yere yönlendirildik" diye konuştu.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'taki Çin çadır kenti görülüyor, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)

Çinli arama ve kurtarma ekipleri, 11 ili kapsayan deprem bölgesine ilk gelen ekipler arasında bulunuyordu. Bu ekipler birçok kişiyi yıkılan binaların enkazından kurtardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre Çin hükümetinin gönderdiği kurtarma ekiplerine ek olarak Çin'den gelen 17 özel acil durum müdahale ekibi de 441 personeli ile deprem sonrasındaki arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Çadır kentteki Çinli gönüllüler, çadırlarda kalan yaklaşık 300 kişiye moral vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'taki Çin çadır kentinde Çince öğreten Çinli gönüllü, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Röportajı yapan kişi aracılığıyla)

Çinli gönüllü Fang Mingdao, "Bu çadır kentin inşası sırasında artçı sarsıntılar, su ve elektriğin olmaması gibi zorluklarla karşılaştık. Kurulumun başlamasından yalnızca 10 gün sonra ilk sakinler buraya taşındı" dedi.

Fang, "83 çadırın bulunduğu çadır kent, 72'si 10 yaş altı çocuk olmak üzere 287 depremzedeyi barındırıyor" diye ekledi.

Fang, çadır kentte kalanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir mescit, bir tıbbi bakım odası ve bir çamaşır odasının bulunduğunu dile getirdi.

Fang'ın çalışma arkadaşı Wang Qin, depremin yol açtığı sıkıntılardan ciddi şekilde etkilenen çocuklar için çeşitli etkinliklerin planlandığını söyledi.

Qin, "Çocuklara Çince öğretiyorum ve onlarla oyunlar oynuyorum. Boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyorum. Her sınıfta mutlaka 12 ila 20 öğrenci bulunuyor. Çince dersini çok seviyorlar" diye ekledi.