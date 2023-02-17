Çinli Gönüllüler, Çin Kurtarma Ekipleri ile Depremzedeler Arasındaki İletişim Sorununu Çözmek İçin Seferber Oldu

Xinhua yazarları Wu Si, Wu Siyang ve Cui Xiaoqiang GUİYANG, 17 Şubat (Xinhua) -- 31 yaşındaki Guo Guoying, son birkaç gündür kendini Türkiye'deki deprem yardımlarına adamış durumda.

Xinhua yazarları Wu Si, Wu Siyang ve Cui Xiaoqiang

GUİYANG, 17 Şubat (Xinhua) -- 31 yaşındaki Guo Guoying, son birkaç gündür kendini Türkiye'deki deprem yardımlarına adamış durumda.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Anshun kentinde bir dil eğitim merkezinin başkanı olan Guo, yurtdışında çalışma konusunda zengin bir deneyime sahip ve çok sayıda yabancı arkadaşı bulunuyor.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta ağır can kayıplarına neden olan şiddetli depremlerle sarsılmasının ardından Çin, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım sağlamak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

İki depremin meydana gelmesinden bir gün sonra, Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına katılan bir arkadaşı Guo'ya, orada iletişim konusunda destek sağlayabilecek Çinli birilerini tanıyıp tanımadığını sordu.

Bu çağrıyı aldıktan kısa süre sonra bir WeChat grubu kuran ve dil açığını kapatmaya yardımcı olabilecek gönüllüleri bu gruba davet eden Guo, "Dil eğitimi ile uğraşıyorum ve yurtdışından bazı arkadaşlarım var. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için elimden geleni yapmaya can atıyorum" dedi.

Çince, İngilizce ve Türkçe gibi farklı dillere sahip 100'den fazla gönüllü gruba katıldı ve yardım çalışmalarına destek oldu.

Guo daha sonra gruba katılan her gönüllünün ismini, uyruğunu, dilini, ikametgahını ve ekiplere destek olabileceği süreyi kayıt altına aldı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden gerçek adını vermeyi istemeyen bir gönüllü olan Panda Rush, daha önce iki deprem yaşamıştı. O da gruba yeni kaydolanların bilgilerinin toplamasında Guo'ya yardım etti.

Gönüllü, Türkçesinin zayıf olmasına ve tercümanlık konusunda yardımcı olamamasına rağmen yine de gruba katılmak ve elinden geleni yapmak istediğini söyledi.

Guo, Türkiye'ye yardım eli uzatan Zhang Huiying'i tanıdığı için hoş bir sürpriz de yaşadı. İkili, Çinli arama ve kurtarma ekipleri ile ihtiyaç sahipleri arasındaki iletişim boşluğunu kapatmak için birlikte çalıştı.

Guo gönüllülerin görevlendirmesinden sorumluydu ve onları arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarına göre vazifelendirdi. Bu arada Zhang, ekiplerin depremden etkilenen bölgelere ulaşmasına yardımcı olacak gönüllüleri koordine etti, yerel cep telefonu hatları için başvuruda bulundu ve onları depremlerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Guo ve Zhang, Çin ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle, WeChat'te sorulan soruların derhal yanıtlandığından emin olmak için nöbetleşe uyanık kaldılar.

Guo, "Bir dakika bile bir hayat kurtarmaya yardımcı olabilir" dedi.

9 Şubat'ta gruptaki 16 gönüllüden oluşan ilk grup kurtarma çalışmalarında Çin ekiplerine yardımcı olmak üzere yola çıktı. Gönüllülerden 12'si Türkiye'den, dördü ise Çinli uluslararası öğrencilerden oluşuyordu.

Zhang, ekiplerle koordinasyonun yanı sıra birinci basamak kurtarma çalışmalarına da katıldı. Hatay'da arama kurtarma ekipleriyle birlikte kırsal kesimlere giderek giyecek, yiyecek ve diğer malzemeleri dağıttı, hatta kan bağışında bulundu.

Şu anda bazı Çinli arama kurtarma ekipleri Türkiye'deki görevlerini tamamlarken, gönüllüler yardım malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Guo, şu anda gönüllülere psikolojik danışmanlık şeklinde yardım sağlamaya çalıştığını ve onlarla iletişim halinde olacağını söyledi.