Çinli Gökbilimciler İki Kuyruklu Yıldız Hakkında Yeni Bulgular Keşfetti

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Mor Dağ Gözlemevi'ne göre, Çinli gökbilimciler Çin tarafından keşfedilen ilk iki kuyruklu yıldızın faaliyetlerine yönelik yaptıkları araştırmalarda yeni bulgular edindi.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Mor Dağ Gözlemevi'ne göre, Çinli gökbilimciler Çin tarafından keşfedilen ilk iki kuyruklu yıldızın faaliyetlerine yönelik yaptıkları araştırmalarda yeni bulgular edindi.

62P/Tsuchinshan 1 ve 60P/Tsuchinshan 2 kod adlı kuyruklu yıldızlar, Ocak 1965'te gözlemevi tarafından tespit edilmiş ve Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi'ne bildirilmelerinin ardından kısa dönemli kuyruklu yıldızlar olarak onaylanmıştı.

Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan çalışma raporuna göre gözlemevinden bir araştırma ekibi, 60P/Tsuchinshan 2'yi yüksek hassasiyetli bir teleskop aracılığıyla Kasım 2018'den Mart 2019'a kadar gözlemleyerek kuyruklu yıldız saçının iç tarafında spiral bir yapı buldu.

Jüpiter ailesine ait kuyruklu yıldızın, benzer güneş merkezli mesafelerde bu türden diğer kuyruklu yıldızlara kıyasla çok daha aktif olduğuna dikkat çeken raporda, en yüksek aktivitenin günberiden yaklaşık 10 gün sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan diğer bir makaleye göre ekip, 20 yılı aşkın bir süre boyunca 60P/Tsuchinshan 2 için 850 ve 62P/Tsuchinshan 1 için 471 gözlem yaparak iki kuyruklu yıldızın ana faaliyet parametrelerini elde etti. Ekip, Jüpiter'in yerçekiminin yarattığı bozulma nedeniyle günberi mesafesi azaldıkça iki kuyruklu yıldızın faaliyetlerinin arttığını buldu.