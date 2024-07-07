Çinli girişim şirketi Autoflight tarafından geliştirilen eVTOL uçağı V2000EM tanıtıldı

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eVTOL uçağı V2000EM'den çeşitli görüntüler

Çinli girişim şirketi Autoflight tarafından bağımsız olarak geliştirilen insanlı elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı (eVTOL) V2000EM, Dünya Yapay Zeka Konferansı 2024'te tanıtıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)