Çinli Gemi İnşa Firması Sıvılaştırılmış Karbondioksit Taşıyıcılarının İnşasına Başladı

DALİAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli gemi inşa firması, Norveç'in karbon yakalama ve depolama projesi olan Kuzey Işıkları için iki adet 7.500 metreküplük sıvılaştırılmış karbondioksit taşıyıcısı inşa etmeye başladı.

DALİAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli gemi inşa firması, Norveç'in karbon yakalama ve depolama projesi olan Kuzey Işıkları için iki adet 7.500 metreküplük sıvılaştırılmış karbondioksit taşıyıcısı inşa etmeye başladı.

Çin Devlet Gemi İnşa Limited Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Dalian Gemi İnşa Endüstrisi Limited Şirketi, gemileri sıvılaştırılmış karbondioksit nakliyesi amacıyla özel olarak tasarlayıp geliştirdi.

Her gemi yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 21,2 metre genişliğinde olacak. İlk geminin 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve hafif mazottan oluşan çift yakıtla çalışacak şekilde tasarlanan gemiler, Avrupa karbondioksit yakalama ve depolama programında kullanılmak üzere görevlendirilecek. Gemiler, Avrupa'daki endüstriler tarafından üretilen karbondioksiti toplayacak ve işlenmesi için Norveç'in batı kıyısındaki karbondioksit alım terminaline götürecek. Karbondioksit daha sonra 2.600 metre derinlikte kalıcı depolama için deniz tabanına enjekte edilecek.