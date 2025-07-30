Çinli Futbol Sahnesine Darbe: Süper Lig Eski Başkanı Rüşvetten 11 Yıl Hapis Cezası Aldı
Çin'in Süper Lig şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jun, rüşvet aldığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca 1,1 milyon yuan para cezası ödeyecek.
WUHAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey profesyonel futbol liginin işletmecisi Süper Lig şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jun, rüşvet almaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkumiyet kararını çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Tongshan Halk Mahkemesi verdi.
Liu, 1,1 milyon yuan (yaklaşık 153.822 ABD doları) tutarında para cezasına çarptırıldı. Liu'nun rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel