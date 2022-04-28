Çinli Firmalar 1 Trilyon Yuanı Aşkın Vergi Politikası Desteği Aldı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre ülkenin vergi makamları, tüm ülkedeki şirketlere 1 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında 1 trilyon yuanı (yaklaşık 152,4 milyar ABD doları) aşkın çeşitli türlerde vergi ve harç politikası desteği sağladı. Çin Devlet Vergi İdaresi'nin verdiği bilgilere göre düzenlemeler KDV iadeleri, vergi ve harç indirimlerine ek olarak, küçük ve orta ölçekli imalat firmaları için vergi ve harç ertelemelerini de içeriyor.

Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre tüm ülkedeki vergi daireleri bu politikaların eksiksiz uygulanması, vergi hizmetlerinin kolaylaştırılması ve yeni tercihe dayalı önlemlerin vaktinde uygulamaya konmasını sağlamaya devam edecek. Çin'in sağladığı vergi iade ve indirimlerinin 2022'de 2,5 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.

Xinhua / Güncel