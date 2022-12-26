Çinli Firma Sudan'da Trafo Merkezi İnşa Edecek

HARTUM, 26 Aralık (Xinhua) -- China XD Grubu, Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki şehirleri ulusal enerji nakil hatları şebekesine bağlayacak bir elektrik trafo merkezini eyaletin başkenti Al-Fula'da inşa etmek için Pazar günü Sudan hükümetiyle bir sözleşme imzaladı.

HARTUM, 26 Aralık (Xinhua) -- China XD Grubu, Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki şehirleri ulusal enerji nakil hatları şebekesine bağlayacak bir elektrik trafo merkezini eyaletin başkenti Al-Fula'da inşa etmek için Pazar günü Sudan hükümetiyle bir sözleşme imzaladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen imza törenine Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim, Çin'in Sudan Büyükelçiliği yetkilileri ve Batı Kordofan Eyaleti yetkilileri katıldı.

İbrahim törende yaptığı konuşmada, Sudan'ın Çin ile işbirliğinin verimli olduğunu ifade ederek, "Çin, geçtiğimiz günlerde Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nde Sudan ile ilişkileri genişletme sözü verdi. Bu ilişkinin, ülkenin altyapısını geliştirmemize ve çeşitli alanlarda gelişme sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Sudan'daki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Guo Hu ise Çinli şirketleri Sudan'a yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam etme sözü verdi.

China XD Grubu'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü Zhang Yanwen de, şirketi tarafından Sudan'da üstlenilen projenin "yerel halkın yaşam standardının yükseltilmesine ve bölge ekonomisinin, kalkınmasının ve işbirliğinin geliştirilmesine" katkıda bulunacağını söyledi.

9,4 milyon ABD doları tutarındaki projenin altı ayda tamamlanması planlanıyor.

Sudan'da elektrik üretimini artıracak stratejik projelerden biri olarak kabul edilen Al-Fula trafo merkezinin 450 megavat elektrik üretmesi ve Sudan'ın güneybatısındaki Batı Kordofan eyaletindeki geniş alanlara elektrik sağlaması bekleniyor.