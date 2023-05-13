Çinli Fiberglas Devi Mısır'a Araştırma Cihazı Hediye Etti

SÜVEYŞ, 13 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Ulusal Araştırma Merkezi'nin başkan vekili Hussein Darwish, 11 Mayıs 2023'te Mısır'ın Süveyş kentinde düzenlenen bağış töreninde konuşma yapıyor, 11 Mayıs 2023.

SÜVEYŞ, 13 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Ulusal Araştırma Merkezi'nin başkan vekili Hussein Darwish, 11 Mayıs 2023'te Mısır'ın Süveyş kentinde düzenlenen bağış töreninde konuşma yapıyor, 11 Mayıs 2023.

Çin'in fiberglas devi Jushi Group, fiberglas endüstrisindeki bilimsel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Perşembe günü Mısır Ulusal Araştırma Merkezi'ne son teknoloji bir araştırma cihazı hediye etti. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)