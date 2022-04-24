Çinli Epidemiyolog: Kovid -19'un Yayılmasını Kontrol Altına Almak İçin Katı Kontrol Tedbirleri Gerekli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Epidemiyolog: Kovid -19'un Yayılmasını Kontrol Altına Almak İçin Katı Kontrol Tedbirleri Gerekli

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çinli Epidemiyolog: Kovid -19'un Yayılmasını Kontrol Altına Almak İçin Katı Kontrol Tedbirleri Gerekli

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Liang Wannian'a göre, Kovid-19 bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Liang Wannian'a göre, Kovid-19 bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Kovid-19 ile mücadele için uzmanlar kurulunun başkanı olan Liang, Çin'in salgın önleme ve kontrol çabalarında halihazırda enfeksiyonun kaynağı, bulaşma yolları ve savunmasız gruplara odaklandığını söyledi. Liang, aşılar savunmasız insanları daha iyi koruyabilirse, etkili ilaçlar kullanıma hazır olabilirse veya enfeksiyon kaynakları daha hızlı ve doğru biçimde tespit edilebilirse gelecekte kontrol tedbirlerinin gevşetilebileceğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title