Çinli Epidemiyolog: Kovid -19'un Yayılmasını Kontrol Altına Almak İçin Katı Kontrol Tedbirleri Gerekli

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Liang Wannian'a göre, Kovid-19 bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Kovid-19 ile mücadele için uzmanlar kurulunun başkanı olan Liang, Çin'in salgın önleme ve kontrol çabalarında halihazırda enfeksiyonun kaynağı, bulaşma yolları ve savunmasız gruplara odaklandığını söyledi. Liang, aşılar savunmasız insanları daha iyi koruyabilirse, etkili ilaçlar kullanıma hazır olabilirse veya enfeksiyon kaynakları daha hızlı ve doğru biçimde tespit edilebilirse gelecekte kontrol tedbirlerinin gevşetilebileceğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel