Çinli Enstitüler Nipponbare Çeltiğinin Referans Genomunu Tamamladı

Çinli enstitüler, Nipponbare çeltiğinin referans genomunun tamamlanmış haritasını yayımladı. Yaygın olarak kullanılan Nipponbare çeltiğinin referans genomu ilk olarak 2005 yılında yayımlanmış ve ilgili çeltik araştırmasının genomik döneme girişini başlatmıştı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Shenzhen Tarımsal Genom Enstitüsü'ne göre, Çinli enstitüler Nipponbare çeltiğinin referans genomunun tamamlanmış haritasını yayımladı.

Yaygın olarak kullanılan Nipponbare çeltiğinin referans genomu ilk olarak 2005 yılında yayımlanmış ve ilgili çeltik araştırmasının genomik döneme girişini başlatmıştı.

Ancak o dönemde dizileme ve birleştirme teknolojilerinin sınırlı olması nedeniyle dizileme tabanlı analizde genomun yüzde üçünü gizleyen uzun süreli bir engel bulunuyordu.

Tarımsal Genom Enstitüsü, pirinç referans genomu T2T-NIP'nin tam haritasını çıkarmak ve 385,7 milyon baz çiftine sahip bu önemli pirinç referans genomunun tam dizilimini elde etmek için Çin Ulusal Pirinç Araştırma Enstitüsü, Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Mahsul Bilimi Enstitüsü ve Yangzhou Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Molecular Plant dergisinde kısa süre önce yayımlanan araştırma makalesine göre, T2T-NIP referans genomu 12,5 milyon baz çiftinden oluşan yeni tanımlanmış dizilim içeriyor.

Makalede bu başarının, varyasyonel ve fonksiyonel pirinç çalışmaları için genomun karmaşık bölümleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği belirtildi.