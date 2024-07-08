Çinli elektrikli otomobil markası Neta, Kenya pazarına girdi

NAİROBİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çinli elektrikli otomobil markası Neta, distribütörü Moja EV Kenya ile birlikte 26 Haziran'da Kenya pazarına girdiğini duyurdu.

Neta'nın yurtdışı iş genel müdürü Zhou Jiang, Kenya'nın hem bölgesel bir ekonomik merkez olması hem de Afrika kıtasının geri kalanına elektrikli otomobilleri ihraç etmek için bir geçit görevi görecek olması nedeniyle burada var olmayı seçtiklerini ifade etti.