Çinli Elektrikli Otomobil Markaları Avrupa Pazarında Genişlemeyi Hedefliyor

BARSELONA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri Avrupa elektrikli otomobil pazarında daha da yer kaplamayı hedeflerken bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Barselona Otomobil Fuarı'na katılan şirketlerin üçte birini Çin'den gelen şirketler oluşturdu.

BARSELONA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri Avrupa elektrikli otomobil pazarında daha da yer kaplamayı hedeflerken bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Barselona Otomobil Fuarı'na katılan şirketlerin üçte birini Çin'den gelen şirketler oluşturdu.

Fuarda Çin'in lider elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Auto markasının yanı sıra Invicta grubuna ait DFSK ve SWM, Maxus, Evo, DR, ICKX ve Aiways de yer aldı.

Xinhua'ya konuşan Barselona Otomobil Fuarı Başkanı Enrique Lacalle, "Bu yıl çok sayıda Çinli markamız var ve bu gerçek bir başarı, çünkü bu onların Barselona'yı çekici, uygun fiyatlı ve tamamen elektrikli arabaları için Avrupa'ya, yeni bir pazara açılan kapı olarak gördüklerini gösteriyor" dedi.

Lacalle, "İki yıl sonra yapılacak bir sonraki fuarda burada daha da fazla Çinli marka görmeyi umuyoruz" diye ekledi.

Inovev adlı danışmanlık firmasına göre, 2022'de Çinli elektrikli otomobil üreticileri Avrupa'daki pazar paylarını ikiye katlayarak yüzde 9'a çıkardı. Bu arada, PwC'nin yakın tarihli bir araştırmasında, 2025 yılına kadar Avrupa'da 800.000 Çin yapımı otomobilin satılabileceğini tahminine yer verildi.

Öte yandan İspanya'da Çin elektrikli otomobil pazarı da hızla büyüyor. İspanya otomobil üreticileri derneği tarafından Mart ayında yayınlanan verilere göre, ülkenin Çin yapımı elektrikli otomobil ithalatı 2022'de 20 kata çıktı. İthal edilen araçların değeri ise 2021'deki 68 milyon eurodan (73,86 milyon ABD doları) 2022'de 1,39 milyar euroya (1,51 milyar ABD doları) yükseldi.

Montjuic kongre alanında 100.000 metrekarelik alana sahip Barselona Otomobil Fuarı, bu yıl 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Organizatörler, bu yıl "Electrizante" (heyecan verici) temasıyla elektrikli araçlara odaklanan fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtiyor.