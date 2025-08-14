Çinli Elektrikli Araçlar Endonezya Pazarında Zirvede

CAKARTA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç markaları bu yılın ocak-temmuz döneminde Endonezya'nın elektrikli araç pazarında ilk sıralara yerleşti.

Endonezya Otomobil Endüstrileri Birliği'nin (GAIKINDO) çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çinli otomobil üreticisi BYD, ilk 7 ayda 16.427 adet satışla zirvede yer aldı. Bu güçlü performansa M6, Sealion 7, Atto 3, Seal ve Dolphin gibi popüler modellerin satışları destek verdi. BYD'nin temmuz ayı sonlarında GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttığı en yeni kent otomobili olan Atto 1, 195 milyon rupi (yaklaşık 12.080 ABD doları) olan başlangıç fiyatıyla dikkat çekti.

İkinci sırada 6.256 adet satışla BYD Grubu'nun yüksek kaliteli alt markası Denza yer alırken, onu 6.210 adet satışla Çinli üretici Wuling izledi. Chery 5.196 adetle dördüncü, Aion ise 3.126 adetle beşinci sırada yer aldı.

Endonezya'da elektrikli otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde 42.178 adede ulaşarak, 2024 yılındaki toplam satış rakamı olan 43.188 adede çok yaklaştı.

Endonezya hükümeti, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçerek karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.