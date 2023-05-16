Çinli Elektrikli Araç Uzmanı: Otomobil Devriminde İkinci Yarıya Giriliyor

Dünya net sıfır karbon emisyonu hedefinde ilerlerken, elektrikli araçlar popülerlik kazanmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar uzmanı Hong Konglu mühendis ve bilim insanı C.C. Chan, otomobil devriminin yeni bir safhaya geçme zamanının geldiği görüşünde.

SES 1 (Çince): C.C. CHAN, Hong Konglu mühendis ve bilim insanı:

"Otomobiller artık elektrikli ve akıllı olduğundan, internete bağlandıklarında geleneksel bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp ulaşım, enerji ve bilgi için entegre bir araç haline geliyor. Akıllı bağlantılı araçlar sadece mekanik ürünler değil, aynı zamanda elektronik ürünler, elektrikli ürünler ve bilişim ürünleri."

Hong Kong Üniversitesi'nde fahri profesör olan 86 yaşındaki Chan, aynı zamanda Dünya Elektrikli Araçlar Birliği'nin (WEVA) de kurucu başkanı. Chan, 1997'de Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyenlik görevine getirilen ilk Hong Konglu oldu.

40 yıldan uzun bir süredir araştırmalarını elektrikli araçlar üzerinde yoğunlaştıran Chan otomobil, motor, kontrol ve diğer teknolojileri yeni bir disiplinler arası çalışmaya yaratıcı şekilde entegre ederek modern elektrikli araç teorisinin temelini attı.

Chan aynı zamanda, elektrikli araç aküleri, elektronik kontrol sistemleri ve diğer çekirdek teknolojilerin yeniliğine olağanüstü katkılarda bulunarak Çin'in elektrikli araç teknolojisinin rehberi oldu.

Chan, Çin'in bilimsel ve teknolojik gelişimindeki önemli seyrin gayet farkında.

SES 2 (Çince): C.C. CHAN, Hong Konglu mühendis ve bilim insanı:

"Ülkenin bilim ve teknolojiye yönelik acil talebi, ülkenin bilim insanlarına gösterdiği ilgi ve beklenti, bilim insanlarının ülkeye ve dünyaya katkı sağlama fırsatlarını, eşi benzeri olmayan üç madde olarak özetliyorum.

Bilimsel araştırmalar ülke ve toplumun ihtiyaçlarıyla bağlantılı olmalı. Doğru yönü bulduğumuzda, son ana kadar ona sadık kalmalıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.

(XHTV)