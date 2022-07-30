Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak

Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun 10.000 m2'lik yeni tesisi, batarya değiştirme istasyonlarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, iş eğitimi ve teknik araştırma ve geliştirme sağlayan bir hizmet ve Ar-Ge merkezi olarak büyüyecek. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetinin yatırımı 1,7 milyar forint (4,29 milyon ABD doları) ile desteklediğini söyledi.

BUDAPEŞTE, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang Hui ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında, NIO'nun burada ilk yurtdışı tesisini kuracağını duyurdu. Yeni 10.000 m2'lik tesis, Budapeşte'nin yaklaşık 20 kilometre batısındaki Biatorbagy'de kurulacak. NIO, tüm Avrupa ağına Eylül ayında faaliyete geçmesi beklenen yeni Macar tesisinde yapılacak batarya değiştirme istasyonlarından enerji sağlanacağını bildirdi. NIO'nun ünlü batarya değiştirme istasyonları boşalmış bir bataryayı yeniden şarj etmiyor, ancak tam şarjlı bir batarya ile değiştiriyor ve böylece elektrikli bir aracı şarj etmek için gereken süreyi benzinli bir araca yakıt doldurmak için gereken süreye kadar indirmiş oluyor. Uzun vadede tesis, batarya değiştirme istasyonlarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, iş eğitimi ve teknik araştırma ve geliştirme sağlayan bir hizmet ve Ar-Ge merkezini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşuyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Szijjarto, Macar hükümetinin yatırımı 1,7 milyar forint (4,29 milyon ABD doları) ile desteklediğini söyledi. Szijjarto, "Elektrikli otomotiv devrimi, dünya ekonomisinin en kararlı sürecidir ve mevcut hızı Doğu'dan belirlenmektedir, dolayısıyla bu tür ilgili yatırımlar için ciddi bir rekabet var" dedi. Ayrıca sektörün bu küçük Orta Avrupa ülkesinin imalat üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturması nedeniyle Macar ekonomisinin temel olarak otomotiv endüstrisine dayandığını belirten Szijjarto, "Bu nedenle, elektriğe geçmeyle ilgili mümkün olduğunca çok sayıda yatırımı çekmek asıl mesele" dedi. Macar diplomasisinin lideri ayrıca mevcut Macaristan-Çin ilişkilerinin istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu söyledi ve son üç yılda toplam 20 büyük Çinli işletmenin Macaristan'a yatırım yaptığını hatırlattı.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (sağda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında NIO Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang Hui ile el sıkışıyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

NIO Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang da, NIO'nun fabrikasını Macaristan'da kurmayı, Macar hükümetinin güçlü desteği ve gayretinin yanı sıra özellikle araştırma ve geliştirme alanındaki yetenekli işgücü, yeni teknolojilere karşı açık fikirli olması, iş konusundaki esnekliği ve harika altyapısı nedeniyle seçtiğini söyledi. Xinhua ile röportajında Zhang, Macaristan'da bir tesis kurma kararının NIO'nun küreselleşme stratejisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Dünyada en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip şirket olmayı hedefleyen NIO'nun Macar fabrikasını kurması ve işletmesi, Avrupa'daki pazar düzenini iyileştirmesine, hizmet verimliliğini geliştirmesine ve Avrupalı kullanıcılara daha iyi bir otomobil deneyimi getirmesine yardımcı olacak. Zhang'a göre, 2021'de Norveç pazarına girmesinin ardından NIO'nun ürünleri ve tam sistem hizmetleri bu yıl Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'da resmi olarak piyasaya sürülecek. Yeni Macar tesisi, NIO'ya batarya değiştirme istasyonlarının kurulmasında ve bu ülkelerdeki kullanıcılar için batarya değiştirme hizmetleri sağlamaya hazırlıkta yardımcı olacak.