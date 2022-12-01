Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Leapmotor, İsrail'de Otomobil Satışına Başladı

SES 1 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua muhabiri: "Son yıllarda başta elektrikli otomobil markaları olmak üzere Çinli otomobil markaları İsrail pazarında popüler hale geliyor.

SES 1 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua muhabiri:

"Son yıllarda başta elektrikli otomobil markaları olmak üzere Çinli otomobil markaları İsrail pazarında popüler hale geliyor. Çinli elektrikli otomobil markası Leapmotor daha geçtiğimiz hafta İsrail'de satışa başladı. Gelin ayrıntılarına birlikte bakalım."

Leapmotor T03, 80 kW maksimum gücü olan bir elektrikli motora sahip ve 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yüksek verimliliğe sahip bataryası hızlı şarjla yüzde 30 doluluktan yüzde 80 doluluğa 36 dakikada ulaşabiliyor.

SES 2 (İngilizce): KOBBY ELİSHKEVİCH, Leapmotor İsrail satıştan sorumlu müdür yardımcısı:

"İsrail, aslında Çin dışında Leapmotor'un satıldığı ilk ülke. Küçük bir otomobil, çok hafif ve gençlere de hitap eden bir tasarıma sahip. Her daim gülümser gibi duruyor. Bataryası uzun ömürlü, bu yüzden sürücüler ve İsrail'in iç kesimlerinden işine gidip gelenler için faydalı olacak."

Leapmotor 2015 yılında kuruldu. Şirketin merkezi Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde bulunuyor.

Şirketten verilen bilgiye göre Leapmotor, otomobillerinin çekirdek sistemlerinde ve elektronik parçalarında kullanılan tüm önemli donanım ve yazılımları, sahip olduğu mühendislik ve imalat kapasitesine dayanarak şirket içinde kendisi üretiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)