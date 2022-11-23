Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Leapmotor, İsrail'de Otomobil Satışlarına Başladı

KUDÜS, 23 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Leapmotor Salı günü İsrailli otomobil bayisi Metro Motor aracılığıyla İsrail'de elektrikli otomobil satışlarına başladı.

İsrail'in kıyı kenti Tel Aviv'de İsrailli ithalatçı tarafından düzenlenen ve Leapmotor temsilcilerinin katıldığı lansman töreninde Çinli otomobil üreticisinin elektrikli T03 modeli tanıtıldı.

Elektrikli bir kent otomobili olan T03, 280 kilometreye varan bir sürüş menziline sahip, saatte maksimum 140 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 41,27 kilovat-saatlik kapasiteye sahip bataryası hızlı dolumla 36 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e çıkabiliyor.

2015 yılında kurulan Leapmotor'un merkezi, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde bulunuyor.

Çinli şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, kendi mühendislik ve imalat becerileriyle otomobillerinin temel sistemleri ve elektrikli parçalarındaki kilit donanım ve yazılımı şirket dahilinde geliştiriyor.