Çinli Elektrikli Araç Batarya Parçaları Üreticisi, ABD'nin Michigan Eyaletinde 30 Yıllık Vergi Muafiyeti Aldı

CHİCAGO, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Michigan eyaletinin Big Rapids kentinde üç hükümet kurulu, Çinli elektrikli araç batarya parçaları üreticisi Gotion Inc.'e 30 yıllık emlak vergisi muafiyeti verdi. Yerel medyanın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Çinli batarya üreticisi Guoxuan Yüksek Teknoloji Şirketi'nin ABD'deki iştiraki olan Gotion Inc., Big Rapids'in yakınlarında yaklaşık 2,1 kilometrekare alana sahip bir elektrikli araç batarya parçaları tesisine yaklaşık 2,4 milyar ABD doları yatırımda bulunarak önümüzdeki on yıllık dönemde 2.350 kişiye iş imkanı sağlamayı amaçlıyor. Vergi muafiyet kararıyla Gotion'ın yıllık olarak emlak vergilerinden 13 milyon dolar tasarruf yapması bekleniyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre Gotion projesinin, Holland kentindeki 1,7 milyar dolarlık LG Energy Solution Inc. projesi ve Lansing yakınlarındaki 2.5 milyar dolarlık General Motors ortaklığı gibi Michigan'da süregiden batarya imalatı gelişmeleri dalgasına katkıda bulunacağı dile getiriliyor.2010 nüfus sayımına göre 10.601 kişiye ev sahipliği yapan Big Rapids, ABD'nin Michigan eyaletinin merkezinde yer alıyor.