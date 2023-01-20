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Çinli Elçiden, Çin-Abd Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Doğru Anlaşılması Çağrısı

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Çinli Elçiden, Çin-Abd Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Doğru Anlaşılması Çağrısı

NEW YORK, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Xu Xueyuan, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin genel anlamda safrası ve çapası olan ekonomik ve ticari ilişkilerin kritik bir kavşağa gelmekte olduğunu söyledi.

NEW YORK, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Xu Xueyuan, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin genel anlamda safrası ve çapası olan ekonomik ve ticari ilişkilerin kritik bir kavşağa gelmekte olduğunu söyledi.

Xu, New York'ta Çarşamba akşamı düzenlenen ABD-Çin Genel Ticaret Odası'nın (CGCC) yıllık yeni yıl galasında yaptığı açılış konuşmasında, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin doğru anlaşılmasının "Çin'in kalkınmasına doğru bir bakış" gerektirdiğini söyledi.

Çin-ABD ticaretinin üstünde durulmasının "son derece tamamlayıcı" ve "karşılıklı faydalı" olduğunu belirten Xu, "Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde zorlukları yenmek için "saygı ve esneklik" gerektiğini belirtti.

Xu, "Ekonomik ve ticari işbirliğinin ekonomik yasaları izlemesi ve uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uyması gerekir" dedi.

Xu, "İnsanların Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliğinden kazançlı, çatışmadan ise zararlı çıkacağı gerçeğine saygı duyması gerekir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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