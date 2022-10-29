Çinli Elçi, ABD Nükleer Duruş İncelemesi'ni Sert Bir Şekilde Eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Büyükelçisi Li Song Cuma günü ABD'nin yeni yayınlanan Nükleer Duruş İncelemesi'ni (NPR) sert bir şekilde eleştirdi.

BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin genel toplantısında yaptığı konuşmada Li, Perşembe günü yayınlanan NPR'nin nükleer silahlara sahip ABD'nin dünyayı nasıl gözlemlediğini ve diğer ülkelerle nasıl ilgilendiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Li, "Bu belge, mutlak askeri üstünlük arayan hegemonyacılık mantığını yansıtan büyük güç rekabetinin ve blok çatışmasının propagandasını yapıyor. Bu, dünyanın nükleer savaşı önleme ve nükleer silahlanma yarışından kaçınma arzusuna açıkça aykırı" dedi.

Li, ABD'nin ilgili politikaları ve planlarıyla birlikte en son nükleer stratejisinin, kesinlikle küresel stratejik güvenlik ve istikrar, büyük güçler arasındaki stratejik güvenlik ilişkisinin yanı sıra uluslararası ve çok taraflı nükleer silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme süreçleri üzerinde karmaşık, geniş kapsamlı ve ciddi şekilde olumsuz bir etkiye sahip olacağı konusunda uyardı.

Bu NPR'de ABD'nin, Çin'in nükleer güçlerinin normal şekilde modernizasyonu konusunda sorumsuz açıklamalar ve suçlamaların yanı sıra asılsız spekülasyonlar yaptığına dikkat çeken Li, ABD'nin Çin'e karşı bir nükleer caydırıcılık stratejisini yüzsüzlükle "uydurduğunu" belirtti ve Çin'in böyle bir hareketten ciddi şekilde endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını söyledi.

ABD'nin kendisinin davranışlarının hegemonyacı olduğunu belirterek ABD'yi Çin'i hegemonyacı olarak değerlendirmemeye ve diğer ülkeleri rakip veya hasım olarak düşünmemeye çağıran Li, Çin'in ulusal güvenlik çıkarlarını koruma konusunda yeterliliğe ve güvene sahip olduğunu ve Çin'in ABD'nin nükleer şantajından korkmayacağını kaydetti.

Li, "ABD'yi Soğuk Savaş zihniyetini ve hegemonyacılık mantığını terk etmeye, rasyonel ve sorumlu bir nükleer politika izlemeye, nükleer silahsızlanma konusundaki özel ve birincil sorumluluğunu yerine getirmeye ve küresel stratejik istikrar ile dünya barışını ve güvenliğini korumada gereken rolü oynamaya çağırıyoruz" dedi.