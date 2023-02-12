Çinli Ekiplerin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Ediyor

BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından uluslararası arama ve kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye akın etti.

Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan Çinli sivil yardım ekibi Mavi Gök Kurtarma'nın bir üyesi, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından uluslararası arama ve kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye akın etti. Çinli ekipler şu ana kadar hayatta kalan dört kişiyi başarıyla enkazdan çıkardı.

82 kişilik Çin Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye geldi. Mavi Gök Kurtarma ekibi üyeleri ile diğer Çinli sivil yardım ekipleri de uluslararası kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'de. Çinli ekip Cuma günü üç saatlik bir çalışmanın ardından, depremden 96 saat sonra, yıkılan binaların enkazından bir kadın çıkardı. Depremzede kadın, Çinli ekibin enkazdan kurtardığı dördüncü kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'de ölü sayısı 24.617'ye çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan kurtarılan bir kadını taşıyan Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ile yerel ekipler, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan Çinli sivil yardım ekibi Mavi Gök Kurtarma'nın üyeleri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Hatay'ın Belen ilçesinde kurtarma çalışması yürüten Çinli Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadını enkazdan çıkaran Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ile yerel ekipler, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan kurtarılan bir kadını taşıyan Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ile yerel ekipler, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çinli ve Türk kurtarma ekipleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Feng/Xinhua)

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyesi deprem enkazında kurtarma çalışması yapıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'ın Belen ilçesinde kurtarma çalışması yürüten Çinli Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan kurtarılan bir kadını taşıyan Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ile yerel ekipler, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)