Çinli E-Araç Üreticisi Avrupa Pazarında Yüksek Potansiyel Görüyor

Danimarka'da Cuma günü en yeni plug-in ve elektrikli araçlardan oluşan bir sergi açıldı.

Danimarka'da Cuma günü en yeni plug-in ve elektrikli araçlardan oluşan bir sergi açıldı.

Danimarka'da Pazar gününe kadar sürecek olan eOtomobilFuarı 2022, ilk kez geçen yıl düzenlendi. Fuar bu yıl 2021'in iki katı büyüklüğüne ulaşmış durumda.

Fuar aynı zamanda ülkedeki en büyük elektrikli araç fuarı konumunda da bulunuyor.

Çinli e-otomobil üreticileri Xpeng, SAIC MG, BYD ve Aiways, en son model otomobillerini sergileyen firmalar arasında.

SES (İngilizce): JENS OLESEN, Xpeng Danimarka Genel Müdürü:

"Sadece Danimarka'da değil, Avrupa'da da çok iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Genel olarak Danimarkalı ve Avrupalı müşterilerin teknolojiye çok açık olduğu kanısındayım.

Çok iyi otomobiller yapıyoruz, yüksek kalitelinin yanı sıra yüksek teknoloji ve güvenlik seviyelerine sahip otomobillerimiz var. Onlar (Danimarkalı müşteriler) kaliteyi severler, çok tasarım odaklıdırlar. ve biz Danimarkalı ve Avrupalı müşterilere bunu sunabileceğimize inanıyoruz."

Bir e-araç sektörü ittifakı olan Danimarka e-Mobility'ye göre, elektrikli ve plug-in hibrit araç satışları, 2022'nin ilk yarısında ülkedeki toplam araç satışlarının yüzde 33,6'sını oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kopenhag'dan bildiriyor.(XHTV)