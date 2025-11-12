Çinli Dolandırıcı İngiltere'de 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

LONDRA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'de binlerce yatırımcıyı dolandırarak elde ettiği parayı kripto paraya çevirip İngiltere'ye kaçan Çinli kadın, Londra'da bir mahkeme tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kraliyet Savcılık Servisi'nden salı günü yapılan açıklamada Yadi Zhang diye de bilinen 47 yaşındaki Zhimin Qian'ın, suç teşkil eden kripto para mülkiyeti ve transferi suçlarını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada Qian'ın 2014-2017 yılları arasında Çin'de 128.000'den fazla kişiyi dolandırarak yaklaşık 600 milyon sterlin (yaklaşık 786 milyon ABD doları) tutarında zarara yol açan büyük çaplı yatırım dolandırıcılığı örgütünün lideri olduğu kaydedildi. Çin'den ayrılmadan önce suç gelirlerinin 20 milyon sterlinden fazlasını bitcoin'e çeviren Qian'ın Çinli yetkililerin soruşturma başlatması üzerine 2017'de ülkeyi terk ettiği ve sahte kimlikler kullanarak Myanmar ve Tayland üzerinden İngiltere'ye ulaştığı ifade edildi. Savcılık, sahte isimlerle yeni bir hayat kurma girişiminde bulunan Qian'ın, Londra'nın kuzeyindeki Hampstead bölgesinde lüks bir mülk kiraladığını ve özel tasarlanmış ürünlere büyük miktarlarda para harcadığını kaydetti.

Qian'ın 23 milyon sterlin değerindeki mülklerin de aralarında bulunduğu değeri yüksek gayrimenkuller satın alma girişimlerinin şüphe uyandırması üzerine Metropolitan Polisi'nin soruşturma başlattığı ifade edildi. Polisin Qian'ın sahip olduğu elektronik cihazlarda yaklaşık 61.000 bitcoin ele geçirdiği operasyon, İngiliz tarihindeki en büyük miktarda kripto para ele geçirilen operasyon olarak kayda geçti.

2018'de ele geçirildiğinde yaklaşık 300 milyon sterlin değerinde olan bitcoin'lerin an itibarıyla yaklaşık 5 milyar sterlin değerinde olduğunu belirten savcılık, Qian ve suç ortaklarının bu paraya erişimini önlemek için el koyma ve dava işlemlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Qian'ın 47 yaşındaki Malezyalı suç ortağı Seng Hok Ling'in de yaklaşık 2,5 milyon sterlinin transferine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve ikisinin de uzun süren takip operasyonunun ardından Nisan 2024'te York'ta tutuklandığı belirtildi.

Kraliyet Savcılık Servisi Ağır Ekonomik Organize Suçlar ve Uluslararası Direktörlüğü Başsavcısı Neil Colville, davanın "dolandırıcıların suçtan elde ettiği gelirlerin büyüklüğünü ve kripto paraların varlıkları gizleme ve transfer etmede giderek artan kullanımını ortaya koyduğunu" söyledi.

Metropolitan Polisi Ekonomi ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne de bunun, "Çin kolluk kuvvetleriyle eşi görülmemiş bir işbirliğiyle yürütülen bu soruşturmanın, Metropolitan Polisi'nin bugüne kadar yürüttüğü en büyük ve en karmaşık ekonomik suç soruşturmalarından biri olduğunu" vurguladı.

Lyne, "Mesaj çok açık. İngiltere suçtan elde edilen varlıklar için güvenli bir yer değildir" dedi.