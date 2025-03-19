Çinli Doktora Öğrencisi Biyonik Robotlarla Balıkçılıkta Devrim Yaratıyor

SHENYANG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in Northeastern Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Chu Yichen, sosyal uygulama çalışmasında biyonik robotların balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde büyük bir rol oynayabileceğini fark etti.

Öğrenci, 2021 yılında okulda bir biyonik zeka laboratuvarı kurarak ekibin su altı biyonik robotları alanında sürekli ürün geliştirmesine ve yinelemesine öncülük etti. Ardından Kasım 2023'te Lindong Biyonik Teknoloji Limited şirketini kurdu.

Şirket tarafından geliştirilen düşük çekişli biyonik robot matrisi ve akıllı yetiştirme yönetim platformu, yerel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian ve Huludao kentlerinde uygulanıyor.