Çinli diplomat Vang'dan Ukrayna'ya, 'savaşın uzamasını ve yayılmasını istemiyoruz' mesajı

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile yaptı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'da savaşın uzamasını ve yayılmasını istemediğini söyledi.

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile yaptı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'da savaşın uzamasını ve yayılmasını istemediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang ile Kuleba, Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yüz yüze görüştü.

Görüşmede, Çin'in her zaman barış ve diyalogdan yana olduğunu, barış görüşmelerinin teşvik edilmesini savunduğunu aktaran Vang, "Ukrayna'daki krizin uzamasını ve yayılmasını istemiyoruz. Durumun daha kötüye gitmesini önlemek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazırız. Daima barış için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Ukrayna'nın Çin'in uluslararası konumunu ve siyasi çözüme katkısını önemsediğini belirterek Pekin'den yapıcı rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Kuleba, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada da Vang'ın Çin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı ve anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanımının reddedilmesi gereğini yinelediğini kaydetti.

Görüşme, ABD'nin, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı düşündüğü iddiasında bulunduğu bir dönemde, Vang'ın bu hafta başında Rusya'ya yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, 59. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiğini belirterek bunun "ciddi sorun" yaratacağını dile getirmişti.

Blinken, Vang ile Münih Güvenlik Konferansı marjında yaptığı görüşmede, Çinli muhatabını, "Rusya'ya maddi destek veya sistemik yaptırımlardan kaçınması için yardım sağlamasının sonuçları konusunda uyardığını" ifade etmişti.

Çin, Ukrayna'da savaşın başlamasından itibaren tarafsızlığını ilan ederek ihtiyatlı bir tutum izlemiş, "işgal" ve "saldırı" sözcüklerini ve Rusya'yı "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmıştı. Pekin temsilcisi, BM Genel Kurulunun Rusya'yı kınayan kararında "çekimser" oy kullanmıştı.

Batı'nın savaş nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamasının ardından Moskova ile Pekin arasındaki ticaret hacminin, özellikle enerji ve sanayi alanında alışverişlerin arttığı gözlenmişti.