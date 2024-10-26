Çinli Deep Blue Aerospace, 2027'de Ticari Alt Yörüngesel Uçuşlar Düzenleyecek

NANJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çinli roket startup'ı Deep Blue Aerospace, 2027'de ticari alt yörüngesel uçuşlar düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Şirket kısa süre önce yaptığı açıklamada bilet fiyatının yaklaşık 1,5 milyon yuan (210.674 ABD doları) olmasını öngördüklerini söyledi.

Deep Blue'ya göre alt yörüngesel uçuşlar yaklaşık 12 dakika sürecek ve bu süre içinde uzay aracı, 100 kilometrelik bir irtifaya ulaşacak ama yörüngeye girmeyecek.

Şirket, mürettebatlı uzay aracının, altı panoramik penceresi bulunduğunu, altı yolcu taşıyabileceğini ve 50 kereden fazla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.

Yaklaşık 4 metre yüksekliğe ve 3,5 metre maksimum çapa sahip sahip uzay aracının kalkış ağırlığının 7,9 ton olduğunu belirten Deep Blue, uzay aracının 100 kilometre ile 150 kilometre arasındaki irtifalara ulaşarak 5 dakika kadar sürecek sıfır yerçekimi deneyimi sunmasının beklendiği ifade etti.

Şirket, Perşembe günü düzenlenen bir elektronik ticaret canlı yayın etkinliğinde bilet fiyatını 1 milyon yuana indirerek 2027'deki alt yörüngesel uçuşlar için iki biletin ön satışını gerçekleştirdi.

Şirket, 2025'te Nebula-1 roketini birçok geri kazanım ve yeniden kullanım testine tabi tutmayı, 2026'daysa mürettebatlı uzay aracı ve roket kombinasyonu üzerinde onlarca testi tamamlamayı planlıyor.

Yakıt olarak oksijen ve uçak yakıtı kullanan Nebula-1, Deep Blue şirketinin ilk yeniden kullanılabilir fırlatma aracı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ilk yüksek irtifa dikey geri kazanım uçuş testi sırasında kilit öneme sahip 11 doğrulama görevinden 10'unu tamamlayan roket, son iniş aşamasında bir anomali yaşadı ve roketin gövdesinde bir çatlak oluştu.

Mükemmel olmayan bu sonuçlara rağmen Deep Blue Başkanı Zhao Ya, testlerde elde ettikleri değerli veri ve deneyimin, şirketin sorun ve eksikleri belirleyip roketin performans ve güvenilirliğini geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Şirket, roketin en yüksek güvenlik standartlarını karşılaması için titiz araştırma ve geliştirme, kapsamlı test ve performans optimizasyonu çalışmaları yürütmeye kararlı.