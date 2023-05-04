Çinli Dağcı Dong, 8.000 Metrenin Üzerindeki 14 Zirvenin Hepsine Tırmanan İlk Kadın Oldu

Çinli kadın dağcı Dong Hongjuan, dünya üzerinde 8.000 metrenin üzerindeki 14 zirvenin tamamına tırmanmayı başaran ilk kadın oldu.

Uluslararası Dağcılık Zirvesi'nin web sitesi 8000ers.com, Pazar günü, 42 yaşındaki Dong'un 26 Nisan tarihinde 8.027 metre yüksekliğindeki Shishapangma Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmandığını doğruladı.

2013 yılında Qomolangma (Everest) Dağı'nın zirvesine ulaşan Dong, 2014'te Cho Oyu ve Gasherbrum II, 2017'de Qogir (K2), Nanga Parbat ve Gasherbrum I, 2018'de Kanchenjunga, Lhotse ve Broad, 2021'de Annapurna, 2022'de ise Makalu, Dhaulagiri ve Manaslu dağlarının zirvelerine tırmanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)