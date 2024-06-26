Video: Çinli çiftçilerin ördek ve pirinç yetiştiriciliğini birleştiren parlak fikri dikkat çekiyor

Ördeklerin ve pirinç tarlalarının çeşitli görüntüleri

İşinizi yaparken uzanan bir yardım elinden daha güzel ne olabilir? Yardımcı kanatlar tabii ki!

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Shuangyashan kentinde pratik zekalı çiftçiler, pirinç yetiştiriciliğiyle ördek beslemeyi bir arada götürüyor. Çiftçiler pirinç tarlalarında 1.600 ördeği "istihdam ediyor".

Üstelik bu benzersiz yöntem, sürdürülebilir olma özelliğini de taşıyor.

Bu çiftlik, ördek istilasına mı uğradı dersiniz?

İşin aslı şu ki ördek ve yengeç gibi birçok hayvan, pirinç yetiştiriciliğiyle hayvancılığı birleştiren yerel ekolojik tarımsal kalkınma yöntemlerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

Ördekler pirinç tarlalarındaki haşere ve zararlı otlarla beslendiği için çiftçiler kimyasal böcek ilaçlarına pek fazla yüklenmek zorunda kalmıyor.

Üstelik, ördeklerin dışkıları da doğal organik gübre işlevi görüyor.

Bu entegre pirinç-ördek yetiştirme yöntemi, yeşil ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya harika bir örnek teşkil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang'dan bildiriyor. (XHTV)