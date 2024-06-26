Üye Girişi
Haberler

Çinli çiftçilerin ördek ve pirinç yetiştiriciliğini birleştiren parlak fikri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki çiftçiler, pirinç tarlalarında ördek besleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya örnek oluyor.

Video: Çinli çiftçilerin ördek ve pirinç yetiştiriciliğini birleştiren parlak fikri dikkat çekiyor

Ördeklerin ve pirinç tarlalarının çeşitli görüntüleri

İşinizi yaparken uzanan bir yardım elinden daha güzel ne olabilir? Yardımcı kanatlar tabii ki!

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Shuangyashan kentinde pratik zekalı çiftçiler, pirinç yetiştiriciliğiyle ördek beslemeyi bir arada götürüyor. Çiftçiler pirinç tarlalarında 1.600 ördeği "istihdam ediyor".

Üstelik bu benzersiz yöntem, sürdürülebilir olma özelliğini de taşıyor.

Bu çiftlik, ördek istilasına mı uğradı dersiniz?

İşin aslı şu ki ördek ve yengeç gibi birçok hayvan, pirinç yetiştiriciliğiyle hayvancılığı birleştiren yerel ekolojik tarımsal kalkınma yöntemlerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

Ördekler pirinç tarlalarındaki haşere ve zararlı otlarla beslendiği için çiftçiler kimyasal böcek ilaçlarına pek fazla yüklenmek zorunda kalmıyor.

Üstelik, ördeklerin dışkıları da doğal organik gübre işlevi görüyor.

Bu entegre pirinç-ördek yetiştirme yöntemi, yeşil ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya harika bir örnek teşkil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title